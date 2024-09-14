'Düzeltilmesi belki de 10 yıl sürecek' Mark Zuckerberg, kariyerinin en büyük pişmanlığını açıkladı!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 20 yıllık yöneticilik kariyerinde yaşadığı en büyük pişmanlıklardan birini paylaştı. Bir podcast yayınına katılan Zuckerberg, Facebook'un geçmişte gereksiz yere özür dilediğini vurgulayarak, "Geriye dönüp baktığımda pişmanlık duyduğum şeylerden biri, başkalarının bizim yanlış yaptığımızı veya sorumlu olduğumuzu iddia ettiği bazı şeyleri kabul etmemiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CNBC-e'nin haberine göre; Zuckerberg, Meta'nın yıllar içinde seçimlerde yayılan yanlış bilgiler, Cambridge Analytica skandalı ve Myanmar'daki soykırım gibi birçok konuda eleştirildiğini hatırlatarak, "Bir siyasi problem olduğunda... bazen iyi niyetli insanlar bir problemi tanımlayıp bir şeylerin düzelmesini istiyorlar, bazen de sadece suçlayacak birini arayan insanlar var" dedi.

Bu durumun Meta üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirten Zuckerberg, sık sık Kongre önünde ifade vermek zorunda kaldıklarını ve bu süreçte Meta'nın imajının ciddi şekilde zedelendiğini ifade etti.

"Siyasi hatalar 20 yıllık bir hata"

Zuckerberg, Meta'nın halka arzının ardından birçok sorun yaşadığını kabul ederek, "Halka arz 1,5 yıllık bir hataysa, siyasi hesaplamalar 20 yıllık bir hata" dedi.

Bu hataların kısa sürede telafi edilebilecek diğer sorunlara göre çok daha ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Zuckerberg, gelecekte politikaya daha az dahil olmayı ve bu alanda daha dikkatli hareket etmeyi planladığını belirtti.

Zuckerberg "Açıkçası, hangi konularda gerçekten rol aldığımızı ve hangilerinde almadığımızı daha net ve kesin bir şekilde belirtmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye ekledi.

Meta'nın imajını düzeltmek için 10 yıl

Mark Zuckerberg, Meta'nın imajını düzeltmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Markamızın, belki de ilk başta hatayı yapmasaydık ulaşabileceğimiz yere geri dönmesi için muhtemelen 10 yıl daha geçmesi gerekecek" dedi. Şirketin, yaptığı hataların imajına zarar verdiğini ve bu zararların tamirinin uzun süreceğini vurguladı.

Kişisel imajını da yeniliyor

Zuckerberg, son yıllarda kişisel imajını da yenileyerek, tarzında ve sosyal medya gönderilerinde daha kişisel bir yaklaşım benimsedi. "Sahip olduğum olumsuz geri bildirimler ve nasıl göründüğümle ilgili geri bildirimler beni daha dikkatli hale getirdi" diyen Zuckerberg, gelecekte sosyal medya platformlarının insanlara daha az zarar vermesi için çalışacaklarını ve politik tartışmalardan uzak duracaklarını ifade etti.