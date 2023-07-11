Düzenlemeler ikinci elde köpüğü ortadan kaldırır

Bakanlık bu düzenlemeye ek olarak, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu yapılan düzenlemelerle arz talep dengesini de bozan stokçuluğun engelleneceğini, piyasadaki fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçileceğini ve piyasanın normalleşmeye başlayacağını ifade etti.

Erkoç, “Düzenlemenin bireyleri de kapsamasıyla piyasada normalleşme başladı ve şu an bayilerde araç bulunabiliyor. İkinci el otomobilin sıfır araç fiyatından yüksek olamayacağına dair yapılan ek düzenleme de piyasayı rahatlatacak; fiyatlarda oluşan köpüğü ortadan kaldıracaktır. Bakanlığımızın otomotiv sektörüne bir standart getirmek amacıyla titizlikle çalışarak hayata geçirdiği bu yeni düzenlemeler sayesinde tüketici mağduriyetleri de ortadan kalkacaktır” diye konuştu.