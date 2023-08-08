"Düzenlemeye zorunlu olarak gidildi"

İBB Genel Sekreteri Buğra Gökce, toplu taşımaya yapılan yüzde 51,5 oranındaki zamma ilişkin, konuştu. Artan maliyetlere ve özellikle akaryakıt zamlarına dikkat çeken Gökce "Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir" dedi.

Artan maliyetlere ve özellikle akaryakıt zamlarına dikkat çeken Gökce "Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir" dedi. Seçimlerin ardından akaryatı yapılan zammın yüzde 90'ı bulduğuna dikkat çeken Gökce, hizmetin sürdürülebilmesi için bu zam kararının alındığını vurguladı.