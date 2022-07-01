DW Türkçe neden açılmıyor, neden kapandı?

Almanya merkezli internet sitesi Deutsche Welle'in Türkiye'de yayın yapan internet sitesi DW Türkçe erişime kapandı. Kullanıcılar DW Türkçe'ye erişemezken, "DW Türkçe neden açılmıyor" ve "DW Türkçe neden kapandı" sorularına yanıt arıyor.

DW Türkçe neden kapandı?

RTÜK'ün talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan erişim engeli kararı üzerine DW Türkçe erişime kapandı.

RTÜK, DW Türkçe'nin lisans başvurusu yapmaması nedeniyle bu haber portalına erişim engeli getirilmesi için yargıya başvurmuştu. Bu başvuru doğrultusunda Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/7982 sayılı kararıyla erişim engellemesi kararı aldı. Bu karar da BTK tarafından uygulanmaya başlandı ve DW Türkçe'ye erişim engellendi.

Deutsche Welle 30 farklı dilde yayın yapıyor

Almanya'nın Bonn ve Berlin kentlerinde merkezleri bulunan Deutsche Welle (DW), Almanya geneli haricinde yurt dışında 30 farklı dilde yayın yapmaktadır. Almanya'nın Hitler nedeniyle kötüleşen şöhretini silmek ve vatandaşlarını doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan Deutsche Welle, 1992 yılında radyo yayınının yanına televizyon kanallarını da ekledi.

Türkiye'de NTV ile yayın ortaklığı bulunan Deutsche Welle, pek çok medya kuruluşu tarafından da Almanya'daki gelişmelerin takibinde kaynak olarak kullanılmaktadır.

Deutsche Welle, Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Farsça, Türkçe, Rusça, Lehçe, Çekçe, Slovakça, Macarca, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Svahilice, Hausa dilinde, Endonezce, Bulgarca, Romence, Yunanca, Hintçe, Urduca, İtalyanca, Çince, Amharca, Japonca, Makedonca, Peştuca, Darice, Arnavutça, Ukraynaca, Danca, Norveççe, Hollandaca gibi dillerde yayınlar yapmaktadır.