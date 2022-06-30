DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi'nin internet sayfalarına erişim engeli
DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi isimli medya kuruluşlarının internet sayflarına erişim engeli getirildi.
DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi isimli medya kuruluşlarına erişim engeli getirilmesinin gerekçesinin RTÜK'ün lisans talebine yanıt verilmemesi olduğu öğrenildi.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Voice of America (Amerika’nın Sesi) ve Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), internet sayfalarına erişimi engeledi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı erişim engelini sosyal medyadan "İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi!" sözleriyle duyurdu.
RTÜK, 9 Şubat’taki açıklamasında Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe’ye lisans alması için üç gün süre tanıyacağını, aksi taktirde bu sitelere erişimin engelleneceğini duyurmuştu.