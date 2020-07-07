e-bebek: Siber saldırıya uğradık

07 Temmuz 2020

Bebek ürünleri satışı gerçekleştiren internet siteleri arasında yer alan e-bebek’in sitesine girmek isteyenler hata kodu ile karşılaştı. Sitenin bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'hack'lendiğine dair yapılan paylaşımlar üzerine şirket açıklama yaptı. e-bebek tarafından yapılan açıklamada sitenin siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Temmuz 2020 Pazar günü sabah 03:19 itibariyle ebebek.com web sitesi ve e-bebek mobil uygulaması erişiminde yaşanan problemleri ve yaşanan süreci her zamanki açıklığımızla kamuoyuna arz ederiz. Söz konusu erişim aksaklıkları, sistemlerimizin size hizmet vermesini engellemesi amaçlı dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği uluslararası bir siber saldırı ile ilgilidir. Üzüntü ile belirtmek isteriz ki bu servis engelleme girişimi bu kez "ebebek" markasına yönelik yapılmıştır."