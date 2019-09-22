e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak

22 Eylül 2019

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça başlatılan projeyle, belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor.

Bu sayede vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor.

Sistemle vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli şekilde yararlanılması amaçlanıyor.

Sistem ayrıca belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltacak.

Belediyelerde dijital dönüşümde büyük devrim

İş yeri açma ve çalışma ruhsat süreçlerinin elektronik ortamda tamamlanmasıyla Dünya Bankası'nın iş yapabilirlik endeksinde Türkiye'nin 30 sıra yükseleceği öngörülen proje, yatırım ortamının iyileştirilmesine de katkı sağlayacak.

Proje, sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alacak. Ücretsiz olan sisteme dahil belediyeler herhangi bir ödeme yapmayacak. Belediyelerin yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Sistemde aktif olarak kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) modülü sayesinde sadece toplam 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görürken, 7 milyon 936 bin 693 liralık tasarrufa ulaşıldı.

Belediyeler ayrıca sistem donanımı, yazılımları, lisansları ve bunların idamesi için yapılan harcamalardan da kurtuluyor. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi'nde üretilen verilerin sahibi belediyenin kendisi olacak. Belediyeler dışında herhangi birinin bu verilere ulaşma imkanı bulunmayacak.

İş ve işlemler anlık raporlanabilecek

Geliştirilen yönetici modülüyle yönetim karar destek mekanizması güçlendirilecek ve yönetim kolaylığı sağlanacak, belediye hizmetleri, faaliyetleri, iş ve işlemleri belediye başkanlarına ve yöneticilerine anlık olarak raporlanabilecek.

Tüm belediyelerin sisteme dahil olmasıyla ihtiyaç duyulan entegrasyonlar sağlanacak. e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden sunulan ve sunulacak hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşlara zaman ve mekandan bağımsız ve kesintisiz hizmet alma imkanı sağlanacak. Bu sayede vatandaştan talep edilen belgeler artık istenmeyecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların kullanımına sunulan sistemde, e-Belediye EBYS Evrak Doğrulama, e-Belediye EBYS Evrak Takibi, Belediye Ruhsat Başvurusu, Belediye Ruhsat Başvuru Sorgulama, e-Belediye Dilekçe Kayıt, Belediye Bilgi Edinme Başvuruları hizmetleri yer alıyor.

Dışa bağımlılık azaltılıyor

Geliştirilecek mobil uygulamalar sayesinde vatandaşlara mobil cihazlar üzerinden hizmet sunulması planlanıyor. Proje İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilirken, proje mimarisi ve yazılımları Bakanlık personeli tarafından yapıldı.

Proje, Türkiye'nin bilişim hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu yazılıyor ve milli işletim sistemi PARDUS ile çalışacak şekilde tasarlanıyor ve bu sayede dışa bağımlılıklar azaltılıyor.

Proje verileri, Bakanlık bünyesindeki yenilenen veri merkezinde bulunan veri tabanında saklanıyor. e-Belediye Bilgi Sistemi veri tabanı için ilave bir yatırım veya harcama yapılmadı.

Söz konusu veriler Bakanlık'ta uygulanan İSO 27001 bilgi güvenliği yönetim standardına uygun şekilde saklanıyor.

24 modül uygulamaya alındı

Proje kapsamında Bakanlık veri tabanında tutulan vatandaşlara ait veriler 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hükümlerine göre saklanıyor. Yedeklenen veriler, sistem herhangi bir afet durumunda "Felaket Kurtarma Merkezi" devreye girerek çalışmaya devam edecek.

Nihai olarak sistemin aktif çalışması öngörülüyor. Toplamda 61 modülden oluşan sistemde, 43 modül İçişleri Bakanlığı, 18 modül Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak.

Sistemde şu an itibarıyla 24 modül ise uygulamaya alındı. 2020 sonuna kadar İçişleri Bakanlığınca geliştirilecek tüm modüllerin tamamlanması ve sisteme 600 belediyenin dahil olması hedefleniyor. 2020 sonuna kadar tüm belediyelerin sisteme dahil olması bekleniyor.

Kaynak: AA