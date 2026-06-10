e-Devlet çöktü mü, neden çöktü? e-Devlet ne zaman gelecek?

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Gerek evrak çıkarma, gerekse bilgi almak amacıyla e-Devlet'e girmeye çalışanlar problem yaşıyor. Siteye ve uygulamaya erişim sağlanamzken yoğun şekilde "e-Devlet çöktü mü, neden çöktü" sorusu yöneltiliyor.

e-Devlet çöktü mü, neden çöktü?

Vatandaşlar sisteme giriş yapmak istediklerinde "Bu sayfaya erişim sağlanamıyor" uyarısı ile karşılaşıyor.

Sistemin neden çöktüğü bilinmezken YSK sınav giriş belgelerinin erişime açılması nedeniyle problemin yaşandığı tahmin ediliyor.