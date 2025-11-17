e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? e Devlet ne zaman açılacak?

e-Devlet'te sorun yaşanıyor. Web sitesinden ve uygulamadan sisteme giriş yapmak isteyenler sayfaya ulaşamıyor. Sıkıntı yaşayan vatandaşlar "e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor" sorusuna yanıt arıyor.

e-Devlet çöktü mü?

T.C Kimlik NO ve şifreyi girenler "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor. Sistemin TOKİ başvurusu nedeniyle çöktüğü tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmezken birkaç saat içinde sorunun giderilmesi bekleniyor.