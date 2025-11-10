e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? E devlet ne zaman gelecek?

Çeşitli ihtiyaçlardan dolayı e-Devlet'e girmeye çalışanlar bazı teknik aksaklıklar yaşıyor. Bugün yaşanan sıkıntı yoğunlaşmış durumda... Vatandaşlar evrak çıkarmak veya bazı konular için başvuru yapmak istediğinde uyarı ile karşılaşıyor. Bu sebeple "e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor" sorusu pik yaptı.

e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor?

e-Devlet'e girmeye çalışanlar "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.

Bu aksaklığın sebebinin TOKİ 500 bin konut projesinin bugün başlaması ve yoğun talep görmesi nedeniyle yaşandığı tahmin ediliyor.

Öte yandan problemle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Sorunun gün içinde düzelmesi bekleniyor.