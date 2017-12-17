e-Devlet Kapısı'na 'yeni yüz'

17 Aralık 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18 Aralık'ta hizmette 10. yılını dolduracak olan e-Devlet kapısıyla alakalı bilgilendirmede bulundu.

"e-Devlet Kapısı'ndaki hizmet sayısı ve çeşitliliğinin artması, mevcut arayüzü, kullanım kolaylığı ve kullanıcının ihtiyacı karşılama noktasında yetersiz olma noktasına getirmiştir. Günümüz internet dünyasında en çok kullanılan portal ve web siteleri, içeriklerini sağlamış oldukları gelişmiş arama özelliğiyle sunmaktadırlar" diyen Bakan Arslan, "Bu bakış açısıyla geliştirilen ve 18 Aralık'ta 10. yılını dolduracak olan e-Devlet Kapısı, yeni ara yüz tasarımında, arama işlevi ön plana çıkartılarak, ana sayfa üzerinden vatandaşların hizmetlere doğrudan, hızlı ve kolay şekilde erişmesi sağlandı. Arama işlevi hizmet adlarının yanı sıra alternatif tanımları da adli sicil kaydı için iyi hal, temiz kağıdı gibi içermekte ve kullanıcıya öneriler sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, e-Devlet Kapısı kullanıcılarının yarıya yakınının erişim kanalı olarak mobil cihazları tercih ettiklerini vurgulayarak, portalın yeni teknolojilere uyumlu hale getirildiğini, yeni tasarımın, kullanılan cihazın boyutuna göre içeriği akıllı şekilde biçimlendirebildiğini kaydetti.

Çoklu dil desteği

Mevcut tasarımda tüm hizmetlerin tek bir liste içinde sunulduğunu anlatan Arslan, "Bu durum vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Yeni tasarımla hizmetler, sağlık, eğitim, ulaşım, emniyet gibi kategoriler altında gruplanarak, erişimleri daha kolay hale getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Engelli kullanıcıların hizmetlere kolay erişebilmesi amacıyla kullanılabilirlik çalışması yapıldığına da işaret eden Bakan Arslan, kullanılan tasarım bileşenlerinin engelli kullanıcıların rahat erişimine uygun tasarlandığını bildirdi.

Bakan Arslan, mevcut tasarımda bulunmayan çoklu dil desteği alt yapısının da yeni tasarımla kullanıma hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA