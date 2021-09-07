e-Devlet soyağacı oluşturma nasıl yapılır?

Alt-üst soy bilgisi sorgulama işlemi geçtiğimiz yıllarda e-Devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla bu kez e-Devlet soyağacı oluşturma imkanı sağlıyor. İsteğe bağlı olarak, vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak soyağacı oluşturarak, oluşturdukları soyağacının çıktısını alabiliyor.

Soyağacı oluşturma işlemi nasıl yapılır?

Bunun için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır. Burada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri başlığının altında yer alan Soyağacı Görüntüleme hizmeti ile soyağacı oluşturulur.

Bu noktada sistem alt-üst soy bilgisinden yararlanırken, çıktı alacak vatandaşlar sistemde yer alan hazır şablonları kullanarak hazırlayacakları soyağacına çeşitli görseller ekleyebilmektedir.

Son olarak oluşturulan soyağacının çıktısı alınabilmektedir.