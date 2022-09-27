E-Devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ sosyal konut başvuruları bir süredir devam ediyor. Vatandaşlar TOKİ sosyal konut başvuru işlemlerine büyük ilgi gösterirken, pek çok kimi vatandaşlar bankalardan kimileri ise E-Devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu yapmayı tercih ediyor. Proje için başvurular Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden yapılabilirken, başvuru işlemleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınıyor.

E-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu sistemde yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılıyor. Bunun için öncelikle E-Devlet giriş yapılır, ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına ilerlenir. Buradan "Konut Başvurusu" seçeneği seçilir ve açılan sayfadaki bilgi formu okunarak devam edilir.

Bu noktada açılan sayfanın üst kısmında yer alan "Yeni Başvuru" seçeneğine tıklanır. Açılan sayfada şehirler ve bu şehirlerde yapılan projeler listelenir. Burada başvurulmak istenilen proje seçilir ve tekrar "devat et" seçeneğine tıklanır.

Sonraki aşamada "Bilgilendirme ve Onay" sayfası gelir. Bu sayfa okunur ve "Yukarıdaki Bilgilendirmeyi Okudum" seçeneği tıklanarak devam edilir. Ardından açılan sayfada başvuru formu gelir. Burada kişisel bilgiler hatasız olarak girilir ve kontrol edilir.

Daha sonra sistem bir önizleme sayfası sunar ve kullanıcılardan kontrol edip onaylamasını ister.

"Başvur" düğmesine tıklandıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelinin ödenmesi gerekir. Bunun için ilgili banka tarafından adınıza açılacak ve SMS ile bildirilecek olan hesaba 500 TL yatırılması gerekir.

TOKİ sosyal konut başvurusunu tamamlayan adaylar "Başvuru Listesi" sayfasından yaptığı başvuruyu takip edebilir.