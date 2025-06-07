E-Devlet’te en çok hangi hizmetler kullanılıyor? Zirvede hangi uygulamalar var?

Mart 2025 verilerine göre E-Devlet platformunda en çok kullanılan hizmet, 46,8 milyon kez görüntülenen “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” oldu. SGK, e-Devlet işlemlerinin yüzde 14’ünden fazlasını oluşturdu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Ünvan Listesi" uygulaması, yılın ilk çeyreğinde 46 milyon 848 bin 63 kez kullanılarak en çok talep gören e-Devlet hizmeti oldu. Bu hizmeti, “Ne Zaman Emekli Olabilirim?”, “4A Emekli Aylık Bilgisi”, “4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görüntüleme” ve “4A Emekli Ödeme Bilgileri” gibi emekliliğe dair diğer SGK işlemleri izledi.

Mart 2025 verilerine göre e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan tüm kamu hizmetlerinin toplam kullanım sayısı 843 milyon 689 bin 626 oldu. Aynı dönemde SGK’ya ait uygulamalar 119 milyon 943 bin 902 kez kullanıldı. Böylece SGK’nın dijital hizmetleri, tüm platform kullanımının yüzde 14,21’ini oluşturdu.

SGK’nın E-Devlet’teki hizmet ağı genişliyor

SGK, 2010 yılında e-Devlet Kapısı üzerinden dijital hizmet sunumuna başlamıştı. Mayıs 2025 itibarıyla SGK'nın e-Devlet üzerinden sunduğu uygulama sayısı 180'e, mobil erişim için geliştirilen uygulama sayısı ise 158’e ulaştı.

2024 genel verileri: 12 milyara yakın erişim

2024 yılı genelinde e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan tüm hizmetlerin toplam kullanım sayısı 11 milyar 997 milyon 776 bin 945 olarak gerçekleşti. SGK’ya ait uygulamaların yıllık kullanımı ise 2 milyar 74 milyon 373 bin 149 oldu. Böylece SGK, tüm e-Devlet işlemleri içinde %17,28’lik önemli bir paya sahip oldu.