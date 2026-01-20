e-Devlet’te planlı kesinti: Hizmetlere 8 saat ara verilecek
e-Devlet sisteminde altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 24 Ocak Cumartesi günü 00.00–08.00 saatleri arasında planlı kesintiler yaşanacağı bildirildi.
e-Devlet Kapısı’nda yapılacak planlı altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 24 Ocak 2026 Cumartesi günü geçici erişim sorunları yaşanacak.
e-Devlet tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajında, Türkiye saatiyle 24 Ocak Cumartesi günü 00.00 ile 08.00 saatleri arasında altyapı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi. Bu süre boyunca sistemde zaman zaman kesintiler olabileceği ifade edildi.
Yetkililer, planlı çalışmanın e-Devlet hizmetlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz sunulabilmesi amacıyla yapıldığını vurgularken, vatandaşların işlemlerini belirtilen saatler dışında gerçekleştirmeleri uyarısında bulundu.