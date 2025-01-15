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e-Nabız verileri sızdırıldı mı? Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

e-Nabız bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, “e-Nabız verilerinin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür” açıklamasını yaptı.

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YouTube'daki bir belgesel kanalında ortaya atılan, e-Nabız sistemi verilerinin sızdırıldığı iddialarına Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. 

“Panel” adı verilen belgeselde, milyonlarca vatandaşın e-Nabız sistemine kayıtlı verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü.

Bakanlık, Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Veri sızıntısı iddiasının reddedildiği açıklamada, “Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.” denildi.

Açıklamada, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” ifadeleri yer aldı.