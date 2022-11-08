'E-Ticaret'te yönetmelik kasımda tamam

Canan SAKARYA- ANKARA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Muş, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin yönetmelik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Kasım ayı içinde yönetmeliğini yayımlarız. 1 Ocak itibarıyla düzenleme yürürlüğe girer. Tekelleşmeyi engelleyen, birden fazla oyuncunun olduğu, esnafın hakkının korunduğu düzenleme oldu. 3 yıl içinde kademeli olarak düzenleme yürürlüğe girmiş olacak. Yıkıcı uygulamaların da önüne geçmiş oluyor “ dedi.

Bakan Muş, bütçe görüşmelerinde Rusya’ya dönük yaptırımlarda Türkiye’nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerin sürdüğünü belirten Bakan Muş, “Diğer ülkelerin koymuş olduğu yaptırımların suistimal edilmesine Türkiye olarak müsaade etmiyoruz. Fakat biz BM kararı olmadığı için Rusya ve Ukrayna ile ticaretimize, normal ilişkilerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin duruşunu hem AB hem ABD’deki muhataplarına ilettikleri bilgisini veren Bakan Muş şunları söyledi, “Türkiye’nin duruşundan dolayı tahıl koridoru çözülebiliyor ve Türkiye orada bir arabulucu olarak görev yapmakta. Gıda fiyatları üzerinde daha olumsuz etkileri olabilecek bir konu daha fazla büyümeden Türkiye’nin girişimleriyle çözüldü. İki tarafın da Türkiye’ye olan güveninden dolayı bunu çözebiliyoruz, Türkiye’nin pozisyonu bu, yaklaşımımız bu.” Bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerini Türkiye’nin çöp ithalatı yaptığına ilişkin değerlendirmelerine ‘Türkiye çöp ithal etmiyor, atık ithalatını çok katı kurallara bağladı” sözleriyle tepki gösteren Ticaret Bakanı Muş, Türkiye’nin ürettiği atığın sanayiye yetmediğini belirtti.

"Soruşturmayla ilgili nihai karar en geç nisan ayında verilecek”

2023 bütçe görüşmelerinde Trendyol ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, soruşturmanın bitmek üzere olduğunu belirterek, “Raporu ilgili tarafa tebliğ ettik. En geç nisan ayı gibi nihai kararı vermeyi planlıyoruz, ancak sözlü savunmayı henüz almadığımız için hukuki süreç tamamlanmadı. Tespitlerimizle ilgili detaylı açıklamalar yapmak istemiyorum” diye konuştu. Küle, söz konusu soruşturmanın e-pazar yerleri ile ilgili ilk soruşturma olduğuna dikkat çekerek, dünyada da bu konuyla ilgili çok fazla soruşturmanın olmadığını söyledi. E-pazar yeri soruşturmasının, yerinde incelemesinin başarılı geçtiğini belirten Küle, “Bu alandaki teknoloji seviyemiz ve beşeri sermayemizi de sınamış olduk. Bu raporun sonuçlarıyla birlikte savunmaları alacağız, bu savunmalardan sonra nihai karar aşamasına geçeceğiz, Çok ciddi bir algoritma incelemesi de yapabileceğimizi görmüş olduk” dedi. Zincir marketlere ilişkin de soruları yanıtlayan Küle, ikinci soruşturmanın sözlü savunmalarını 5 ve 6 Aralık’ta yapacaklarını belirterek, “20’ye yakın teşebbüs var. İddialarla ilgili sözlü savunmayı alacağız. Aralık ayı içinde nihai kararı vermiş olacağız. Belki üçüncü bir soruşturma da gelebilir” dedi.