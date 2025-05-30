E5000 Lokomotifi raylara indi: Türkiye’den demiryolunda yerli ve milli hamle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir’de düzenlenen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin demiryolu sanayisinde yeni bir döneme girdiğini belirtti. E5000 milli elektrikli lokomotifin yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, 2028 yılına kadar demiryolu ağının 17 bin 500 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren ile geldiği Eskişehir’de, Hasanbey Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törende; TÜRASAŞ tarafından üretilen E5000 milli elektrikli lokomotifin yanı sıra, 2 milli elektrikli tren seti, 1 yangın söndürme ve kurtarma vagonu, 55 tenteli yük vagonu ve 2 akülü manevra aracı olmak üzere birçok aracın teslim edildiğini söyledi.

Törende konuşan TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay, demiryolu sanayisinde yerlilik oranının arttığını ve Ar-Ge kabiliyetlerinin güçlendirildiğini ifade ederek, “Bugün burada hayata geçirdiğimiz araçlar, geleceğe dönük hedeflerimizin somut bir göstergesidir” dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de konuşmasında, “Eskişehir, Türkiye'nin demiryolu hafızasıdır. İlk yerli buharlı lokomotif Karakurt’tan, ilk yerli otomobil Devrim’e kadar birçok ilke ev sahipliği yapan şehir, şimdi de Türkiye Yüzyılı’nın ilk yerli ve milli elektrikli lokomotifini üretiyor” dedi.

"E5000, Türkiye’nin mühendislik gücünün ürünüdür"

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ise konuşmasında, E5000 lokomotifin tamamıyla yerli mühendislik ürünü olduğunu belirterek, “Cer konvertörü, cer kontrol ünitesi, merkezi kontrol ünitesi gibi sistemler, yüzde 100 yerli olarak üretildi. Bu, bir ana hat lokomotifi için ilk kez gerçekleşiyor” dedi.

E5000’in teknik özelliklerine de değinen Uraloğlu, lokomotifin 5 megavat gücünde, saatte 140 kilometre hıza sahip olduğunu ve Avrupa Birliği’nin TSI sertifikasına sahip bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, “TCDD Taşımacılık için üretilecek 95 lokomotifin ilk 5’ini bugün teslim ediyoruz. 2027 yılı sonuna kadar tüm araçların teslimatı tamamlanacak” diye konuştu.

Demiryolunda hedef 17.500 kilometre

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu politikasına dair önemli bilgiler de paylaştı. 2002’de 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğunun, bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, “Hedefimiz bu ağı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye çıkarmak” dedi.

Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli gibi önemli hızlı tren projelerinin sürdüğünü söyleyen Uraloğlu, Türkiye’nin uluslararası demiryolu taşımacılığında da önemli bir köprü olduğunu vurguladı.

Törenin ardından E5000 milli elektrikli lokomotif törenle raylara indirildi. Program, Bakan Uraloğlu’nun katılımıyla Eskişehir OSB’de yapılacak Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni ile devam edecek.