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EBA, KKTC'de de erişime açılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA'nın KKTC'de de hizmete açılacağını duyurdu.

EBA, KKTC'de de erişime açılacak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) öğrencilerinin de hizmetine sunulacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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