EBA'da 900 bin sanal sınıfta dersler başlıyor

11 Eylül 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitesinin şu an için 900 bin sınıf olduğunu belirterek, "Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor." dedi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor. Sürece uyum sağlayan tüm çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okul öncesi ve 1. sınıflarda 'yüz yüze eğitim' uygulamasıyla ilgili detaylar belirlendi

Bakan Selçuk'un paylaştığı Tweet:

EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor. Sürece uyum sağlayan tüm çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 11, 2020

Kaynak: AA