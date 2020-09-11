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EBA'da 900 bin sanal sınıfta dersler başlıyor

EBA canlı sınıflarıyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Sürece uyum sağlayan çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." mesajı verdi.

EBA'da 900 bin sanal sınıfta dersler başlıyor
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitesinin şu an için 900 bin sınıf olduğunu belirterek, "Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor." dedi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor. Sürece uyum sağlayan tüm çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk'un paylaştığı Tweet:

Kaynak: AA

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