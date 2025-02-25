Ebeveynler dikkat! Dört çocuk ürünü daha yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'nde çocukların sağlığını olumsuz etkileyecek kullanımı tehlikeli ürünler listesini güncellemeye devam ediyor.

Dün yapılan güncellemede, listeye dört yeni ürün daha eklendi.

Listeye hangi ürünler dahil oldu?

Kullanımı "tehlikeli" olan ürünler listesine eklenen yeni ürünler şöyle:

Özkaya Plastik/ Turuncu sarı su tabancası

Bakanlık, söz konusu su tabancasının boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması), Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi) riski taşıdığını belirtti.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Hippıl Baby/Yazlık kız çocuk takımı

Ürünün dekoratif kordonun uç kısmında 3 boyutlu süsleme bulunduğu ve dekoratif kordonun 14 Cm' den uzun olduğı için yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

Ürünü piyasadan toplatma kararı alındı.

Baby Body/Kalın askılı zıbın (0-3yaş/beyaz)

Ürünün boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması), yanıklar ve yaralanma riski taşığı kaydedildi.

Zıbının piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Sonöz Bebe/8-9 yaş bolerolu desenli kız çocuk kıyafeti

Ürünün güvensizlik nedeni hakkında, "Test Raporunda, ürünün 'çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri' kriterini karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu durum, ürünün çocukların boğulma veya yaralanma riskini artırdığı anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kıyafet yaralanma riski taşıdığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.