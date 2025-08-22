Ebrar Sitesi davasında 16 belediye personeli hakkında dava açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 16 belediye personeli hakkında dava açıldı. Şüpheliler, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Proje ve Yapı Kontrol birimlerinde görev yapan Ç.H, Z.A.Ş, H.M.G, M.D, O.Y.D, M.Ö, H.Ç, F.D, C.Ş, E.A, A.E, M.E.E, M.K, A.A, M.T. ve A.T. hakkında Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla soruşturma izni verildiği kaydedildi.

Mevzuata aykırı projelere onay verdikleri tespit edildi

Sanıkların suçlamaları reddettiği aktarılan iddianamede, deliller doğrultusunda personelin görevlerini ihmal ettiği, mevzuata aykırı projelere onay vererek yapının uygunluğunu kabul ettikleri belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin mesleki bilgileri ve Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğini dikkate alarak gerekli denetimleri yapmaları gerektiği, ancak buna rağmen öngörülebilir sonuçları engellemedikleri ifade edildi.

Bu nedenle sanıkların 'bilinçli taksirle' hareket ettikleri ve kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu vurgulandı. İddianamede ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6 maddesi uyarınca sanıkların kamu görevlerini yürütmekten men edilmeleri talep edildi.

Öte yandan, binanın müteahhidi Ahmet Kara, 12 Aralık 2024'te görülen davada aynı suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.