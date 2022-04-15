EBRD'den TSKB'ye 53,5 milyon euroluk kredi temini

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın EBRD ve donörleri olan Clean Technology Fund (CTF), EBRD Shareholder Special Fund (SSF), the Turkey-EBRD Cooperation Fund'tan Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması amacıyla bugün 53,5 milyon euro tutarında "GEFF-Green Economy Financing Facility" kredi sözleşmesini imzaladığı bildirildi.