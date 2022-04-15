EBRD'den TSKB'ye 53,5 milyon euroluk kredi temini
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve donörlerinden Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması amacıyla bugün 53,5 milyon euro tutarında "GEFF-Green Economy Financing Facility" kredi sözleşmesi imzaladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın EBRD ve donörleri olan Clean Technology Fund (CTF), EBRD Shareholder Special Fund (SSF), the Turkey-EBRD Cooperation Fund'tan Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması amacıyla bugün 53,5 milyon euro tutarında "GEFF-Green Economy Financing Facility" kredi sözleşmesini imzaladığı bildirildi.
Bu konularda ilginizi çekebilir