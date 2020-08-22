EBSO: Milli kaynaklarımızla güçlenme, var olma zamanıdır

22 Ağustos 2020

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfinin milli enerji ve maden politikasının geleceği için çok stratejik bir adım olduğuna işaret etti.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, keşfin ülkenin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağını ifade etti.

Yorgancılar, şu açıklamayı yaptı:

"Küresel ekonomide enerjinin stratejik değeri, Akdeniz’de verilen mücadele, kaynakların azalıyor olması bu keşfin hassasiyetini ortaya koymaktadır. Çok hızlı hareket etmeli ve bu avantajı iyi değerlendirerek bir an evvel somut olarak hayata geçirmeliyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen müjde, ülkemizin milli enerji ve maden politikasının bundan sonra izleyeceği yol adına çok stratejik bir adımdır. Bugünler milli kaynaklarımızla güçlenme, var olma zamanıdır."

Kaynak: AA