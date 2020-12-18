Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Üniversiteler hakkındaki sözleri ile tepki çekti

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, bir televizyon kanalında üniversitelere yönelik kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için 'fuhuş evleri' ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medyadan tepki yağarken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Z kuşağını eleştiren Ebubekir Sofuoğlu, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullanan Ebubekir Sofuoğlu'na stüdyodaki konuklar tepki gösterdi. Bunun üzerine Ebubekir Sofuoğlu, "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz?" dedi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaşan: Gerekli işlemler yapılacaktır

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

YÖK Başkanı Saraç: Asla kabul edilemez

Yekta Saraç, konuyla ilgili açıklama yaptı.YÖK Başkanı Saraç, 'Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez.' şeklinde konuştu.

Siyasilerden tepki yağdı

Sofuoğlu’nun infial yaratan sözlerini siyasilerden de sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Üniversitelerimizin, Türkiye’nin ve ideallerimizin itici gücü olduğuna inanıyorum. Bu konuda akılla, izanla, ilimle, irfanla, vicdanla bağdaşamayacak sözleri asla kabul etmiyorum.”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Zaman zaman akademi ya da başka camialardan, milletimizi üzen bu tür gereksiz, sorunlu toplumu üzen çıkışların olması en çok temsil ettiklerine inandıkları camiaya zarar veriyor. Toplumdan kopuk, insanımızın sinir uçlarıyla oynayan, hassasiyetlerimizi göz ardı eden bu tarz özensiz, genelleyici sözler çok üzücü. Öncelikle mensup oldukları camia ‘yeter artık’ demeli. Söz konusu açıklamalar için tabii ki ilgililer gerekli işlemleri yapılacaktır. Ancak esas mesele ceza vermek, disiplin kovuşturması, kurumdan ihraç vb. değil; esas mesele vicdandır, sorumluluk bilincidir. Ne kabalıktır bu. Yeter artık. Hedeflerine ulaşmış bir Türkiye’nin inşasında gençlerimizin önemli bir rolü olduğu inancındayız” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir.”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “Üniversitelerimizi fuhuş evi gibi gören zihniyetin üniversite gençliğine vereceği hiçbir şey olamaz. YÖK, bu profesör bozuntusunun ünvanını elinden almalı, kampusun dışına çıkarmalıdır.”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal: “2016’daki bir konuşmasında Atatürk’e ‘gayrimilli’ diye hakaret eden Ebubekir Sofuoğlu, en son üniversitelere ‘fuhuş yuvası’ diyerek hakaretlerine devam etmiştir. Şimdi bu şahsın ‘Üniversiteler fuhuş yuvası’ demesinden mi, bunu diyenin profesör olmasından mı, bu sözlere kulak asmayıp konuşabilmesine cesaret ve izin verenlerden mi yoksa böyle bir konuşmadan sonra gidip üniversiteye yüzü kızarmadan ders verecek olmasından mı utanalım?”

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül: “Asla kabul edilemez. Bu şahsın daha önce de dengesiz ve yanlış açıklamaları olduğunu biliyoruz. Bu hususun peşindeyiz. Böyle bir dönemde vicdanları sarsacak açıklamalar kimseye hizmet etmez.”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Sarf ettiği sözler, Sakarya’da eğitim almış kadın, erkek fark etmiyor, bütün öğrenciler adına yapılmış bir çirkin bir karalamadır. Yakışıksızdır ve İstanbul Sözleşmesi gereği üniversite gibi eğitim alanında bu tür tavır ortaya koyanların ilişiğinin kesilmesi gerekir. Bunun da kararını rektörle beraber Yüksek Öğrenim Kurumu(YÖK)vermeli” dedi.

Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak da şunları söyledi: “Akademisyenlerin düşünce özgürlüğüne saygılıyız ama bu düşünce özgürlüğü kapsamına giremeyecek kadar ağır bir itham. Akademisyenliğin içi ne yazık ki son dönemde boşalmış durumda. Akademi dünyasında ciddi bir erozyon var. Bu noktaya kadar maalesef ulaştı. Bu şahıs hakkında YÖK, açığa alınma yetkisini kullanılmalı ve görevden el çektirilmeli. Çünkü söylemi çok ağır ve kutuplaştırıcı. Bu tip söylemlerin kampüslere girmemesi gerekiyor.”

Ebubekir Sofuoğlu kimdir?

Ebubekir Sofuoğlu 1968 yılında Adapazarı'nda doğdu.

1992 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan Ebubekir Sofuoğlu, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde, doktorasını ise Sakarya Üniversitesi'nde tammaladı.

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki yeniden yapılanma süreçleri ve ıslahatlarla ilgili çalışmalar yapıyor.

Sofuoğlu, daha önce de bazı açıklamalarıyla tepki toplamış ve tartışma yaratmıştı.

Sofuoğlu, 2018 yılındaki bir açıklamasında Google'ı kullanan ve ilk icat edenin Sultan Abdülhamit olduğunu söylemişti.

Temmuz 2019'da ilahiyat fakültelerinde görev yapan meslektaşlarını eleştirmiş ve ilahiyat öğretim üyelerini "deist, ateist, hadis düşmanı ve Kuran düşmanı" olarak nitelendirmişti.

Sofuoğlu, Ayasofya'nın cami olarak Müslümanlar için yeniden ibadete açılması sürecinde ikonaların kapatılmaması halinde bu yapının "fahişenin sergilendiği ilk cami" olacağını öne sürmüştü.

Sofuoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını savunan akademisyenler arasında yer alıyor.

Daha önceki bazı açıklamalarında hem sözleşmeyi hem de sözleşmeye destek veren muhafazakar kadın örgütlerini sert dille eleştirmişti.

Sofuoğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne destek verenleri, "Feminazi ve Feminist Pislikler" olarak tanımlamıştı.