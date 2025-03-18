Ecdad yadigarı tarihi yapılar restorasyonla ayağa kalkıyor
Ecdad yadigarı tarihi yapıları restorasyonla ayağa kaldıran kurumumuz, muharebelerde önemli roller üstlenen Kilitbahir Kalesi, Bigalı Atatürk Evi, Anadolu Hamidiye Tabyası ve Seddülbahir Kalesi başta olmak birçok yapıyı ziyaretçilere açık hale getirdi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Muharebeleri’nin 100. yılında özel kanunla kuruldu. 33 bin 500 hektarlık alana ve 100 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı bir açık hava müzesi şeklinde ele alarak, ulusal ve uluslararası boyutta “anma turizmi” destinasyonu oluşturmayı hedefleyen bir kurum olarak faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Çanakkale Tarihi Alan’da şehitlikleri ihya etmek, restorasyon çalışmaları, başta “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” olmak üzere törenleri ve etkinliklere düzenleyen ve yöneten kurum konumundayız.
Dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi için çalışıyoruz
Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelere bakacak olursak; 2020 Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz Çanakkale Savaşları Mobil Müzemiz ile Çanakkale ruhunu “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle 81 ilde 7’den 77’ye herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye turuna devam eden mobil müzemiz sadece 2023 yılında 28 il ve 51 ilçede gerçekleştirdiği 231 organizasyon ile toplamda 385 bin 854 ziyaretçiyi ağırladı. 2024 yılında ise 45 şehirde yaklaşık 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan mobil müzemiz, 2025 yılı itibari ile hem ülkemizdeki rotasına devam edecek hem de soydaşımızın bulunduğu Balkan Coğrafyasına doğru yola çıkacak.
Öte yandan, yıllardır unutulmaya yüz tutmuş, Çanakkale Muharebelerinde önemli roller oynayan tarihi yapılar da gün yüzüne çıkıyor. Kilitbahir Kalesi, Bigalı Atatürk Evi, Anadolu Hamidiye Tabyası, Seddülbahir Kalesi başta olmak üzere bunların restorasyonunu bitirdik ve ziyaretçilere açık hale getirdik. Bu yapılar Çanakkale’yi Çanakkale yapan eserler. Tarihi Alan bu yapılar ile bir ruha kavuşuyor. Amacımız Çanakkale ruhunu buraya gelen her ziyaretçiye hissettirmek. Tarihi Alan, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olacak. Buna inanıyoruz, bunun için çalışıyoruz.
Tespit edilmiş 25 şehitlik var
Tarihi Alan sınırları içerisinde tespit edilmiş 25 şehitlik alanının ziyarete açılmasına, Başkanlığımızca tespiti yapılan 1920’li yıllarda mütareke zamanında yabancı devlet askerleri eliyle yıkılmış anıtların ihyası ve şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın aslına uygun olarak korumaya devam ederek, potansiyelini artıracağız.
Bu kapsamda, Başkanlığımızca 2015 yılında başladığımız, son derece titizlikle yürüttüğümüz ve teşhir- tanzimine ilişkin projelendirme çalışmalarına devam ettiğimiz Seddülbahir Kalesi’nin restorasyonu sona ermiş ve açılışı gerçekleştirilmiştir. 18 Mart 2018’de açılışını yaptığımız Kilitbahir Kale Müzesi’nin ardından Bigalı Kalesi’nin restorasyon ve teşhir-tanzimini sona ermiş ve 2022 yılı içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır.
Artık suyun üstü kadar suyun altı da dikkat çekiyor
Tarihi Alan her sene bir önceki seneye göre daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçiye ulaştık. Yapılan çalışmalar sayesinde artık günü birlik gezilecek bir destinasyon noktası olmaktan öteye geçtik. Öyle ki 12 Nisan Cuma Günü Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi 13 bin 74 ziyaretçi sayısı ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen beşinci müzesi oldu. 2021 yılında açılan müze ülkenin en önemli müzelerinden biri haline geldi. Kaleler, tabyalar, anıtlar, doğal güzellikler gibi suyun üstü kadar suyun altı da artık ilgi çekiyor. Yakın zamanda açtığımız “Gelibolu Sualtı Parkı” dalış severlerin ilgisini çekmeye başladı. Çanakkale Boğazı’nın altında bir tarih yatıyor. 19 Batık artık dalış severlerin ziyaretine açıldı.
Çanakkale Tarihi Alan’da çalışmalar yaptıkça ziyaretçilerin ilgisi de artıyor. Bu da bizi daha da heveslendiriyor. Yapılan işlerin karşılığını görmek bizi motive ediyor. Bizim bir hayalimiz var. Biz her zaman diyoruz ki “Çanakkale Tarihi Alanı dünyanın en büyük açık hava müzesi olacak.” Adım adım yaptığımız çalışmalarla bunu başaracağımızdan hiç şüphemiz yok.
Spor etkinlikleri, birlik beraberlik ruhu demek
Tarihi Alanı sadece gezi rotası olarak düşünmüyoruz. Burası yaşayan bir bölge. Sporcuların yoğun olarak bölgeye gelmesi ve spor etkinliklerine katılması bizim için son derece önemli. Spor etkinlikleri birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan önemli bir faktör. Bu sebeple başta Gelibolu Maratonu olmak üzere, bisiklet maratonu, tracking güzergahları ve triatlon yarışları ile sporcular hem yarımadayı geziyor hem de sporun birleştirici unsuru haline geliyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak Tarihi Alan’da gerçekleştirilen her türlü spor etkinliklerini destekliyoruz.