Ecdad yadigarı tarihi yapılar restorasyonla ayağa kalkıyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Ça­nakkale Muharebeleri’nin 100. yı­lında özel kanunla kuruldu. 33 bin 500 hektarlık alana ve 100 kilo­metrelik kıyı şeridine sahip olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Ta­rihi Alanı’nı bir açık hava müzesi şeklinde ele alarak, ulusal ve ulus­lararası boyutta “anma turizmi” destinasyonu oluşturmayı hedef­leyen bir kurum olarak faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en kanlı muharebelerinden birinin yaşan­dığı Çanakkale Tarihi Alan’da şe­hitlikleri ihya etmek, restorasyon çalışmaları, başta “18 Mart Ça­nakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” olmak üzere törenleri ve etkinliklere düzenleyen ve yöne­ten kurum konumundayız.

Dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi için çalışıyoruz

Bugüne kadar hayata geçirdi­ğimiz projelere bakacak olursak; 2020 Temmuz ayında hayata ge­çirdiğimiz Çanakkale Savaşla­rı Mobil Müzemiz ile Çanakkale ruhunu “Al Sancağın Dalgalan­dığı Her Yerdir Çanakkale” ülkü­süyle 81 ilde 7’den 77’ye herke­se ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye turuna de­vam eden mobil müzemiz sade­ce 2023 yılında 28 il ve 51 ilçede gerçekleştirdiği 231 organizas­yon ile toplamda 385 bin 854 zi­yaretçiyi ağırladı. 2024 yılında ise 45 şehirde yaklaşık 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan mobil müzemiz, 2025 yılı itibari ile hem ülkemizdeki rotasına devam ede­cek hem de soydaşımızın bulun­duğu Balkan Coğrafyasına doğru yola çıkacak.

Öte yandan, yıllardır unutul­maya yüz tutmuş, Çanakkale Mu­harebelerinde önemli roller oy­nayan tarihi yapılar da gün yü­züne çıkıyor. Kilitbahir Kalesi, Bigalı Atatürk Evi, Anadolu Ha­midiye Tabyası, Seddülbahir Ka­lesi başta olmak üzere bunların restorasyonunu bitirdik ve ziya­retçilere açık hale getirdik. Bu yapılar Çanakkale’yi Çanakkale yapan eserler. Tarihi Alan bu ya­pılar ile bir ruha kavuşuyor. Ama­cımız Çanakkale ruhunu buraya gelen her ziyaretçiye hissettir­mek. Tarihi Alan, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava mü­zesi olacak. Buna inanıyoruz, bu­nun için çalışıyoruz.

Tespit edilmiş 25 şehitlik var

Tarihi Alan sınırları içerisinde tespit edilmiş 25 şehitlik alanı­nın ziyarete açılmasına, Başkan­lığımızca tespiti yapılan 1920’li yıllarda mütareke zamanında ya­bancı devlet askerleri eliyle yı­kılmış anıtların ihyası ve şehit­lerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından bi­ri olan Çanakkale Savaşları Ge­libolu Tarihi Alanı’nın aslına uy­gun olarak korumaya devam ede­rek, potansiyelini artıracağız.

Bu kapsamda, Başkanlığımızca 2015 yılında başladığımız, son derece titizlikle yürüttüğümüz ve teş­hir- tanzimine ilişkin projelen­dirme çalışmalarına devam et­tiğimiz Seddülbahir Kalesi’nin restorasyonu sona ermiş ve açı­lışı gerçekleştirilmiştir. 18 Mart 2018’de açılışını yaptığımız Ki­litbahir Kale Müzesi’nin ardın­dan Bigalı Kalesi’nin restorasyon ve teşhir-tanzimini sona ermiş ve 2022 yılı içerisinde vatandaş­larımızın ziyaretine açılmıştır.

Artık suyun üstü kadar suyun altı da dikkat çekiyor

Tarihi Alan her sene bir önce­ki seneye göre daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. 2024’te yaklaşık 5 mil­yon ziyaretçiye ulaştık. Yapılan çalışmalar sayesinde artık günü birlik gezilecek bir destinasyon noktası olmaktan öteye geçtik. Öy­le ki 12 Nisan Cuma Günü Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi 13 bin 74 ziyaretçi sayısı ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen beşinci müze­si oldu. 2021 yılında açılan müze ülkenin en önemli müzelerinden biri haline geldi. Kaleler, tabyalar, anıtlar, doğal güzellikler gibi su­yun üstü kadar suyun altı da artık ilgi çekiyor. Yakın zamanda açtı­ğımız “Gelibolu Sualtı Parkı” dalış severlerin ilgisini çekmeye başla­dı. Çanakkale Boğazı’nın altında bir tarih yatıyor. 19 Batık artık da­lış severlerin ziyaretine açıldı.

Çanakkale Tarihi Alan’da ça­lışmalar yaptıkça ziyaretçilerin ilgisi de artıyor. Bu da bizi daha da heveslendiriyor. Yapılan işle­rin karşılığını görmek bizi mo­tive ediyor. Bizim bir hayalimiz var. Biz her zaman diyoruz ki “Ça­nakkale Tarihi Alanı dünyanın en büyük açık hava müzesi olacak.” Adım adım yaptığımız çalışma­larla bunu başaracağımızdan hiç şüphemiz yok.

Spor etkinlikleri, birlik beraberlik ruhu demek

Tarihi Alanı sadece gezi rotası olarak düşünmüyoruz. Burası yaşayan bir bölge. Sporcuların yoğun olarak bölgeye gelmesi ve spor etkinliklerine katılması bizim için son derece önemli. Spor etkinlikleri birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan önemli bir faktör. Bu sebeple başta Gelibolu Maratonu olmak üzere, bisiklet maratonu, tracking güzergahları ve triatlon yarışları ile sporcular hem yarımadayı geziyor hem de sporun birleştirici unsuru haline geliyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak Tarihi Alan’da gerçekleştirilen her türlü spor etkinliklerini destekliyoruz.