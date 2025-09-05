Ece Aksoy kimdir? Ece Aksoy neden öldü?

Ünlü işletmeci Ece Aksay uzun süredir süren yaşam savaşını kaybetti. Birçok ünlü ismin sırdaşı olarak da bilinen ünlü ismin ölüm haberi sevenlerini yıkarken hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise "Ece Aksoy kimdir" sorusuna ağırlık verdi.

Ece Aksoy kimdir?

Ece Aksoy, 24 Şubat 1943’te İzmir’de dünyaya geldi. Beş çocuklu Şenay ailesinin en küçüğü olan Aksoy’un annesi Fatma Hanım, babası ise Hüseyin Şenay’dı. İzmir’in Hatay semtindeki iki katlı ahşap bir evde büyüyen Aksoy, henüz 11 yaşındayken babasını kaybetti. Baba tarafı 1913’te Yugoslavya’dan göç etmiş, anne tarafı ise Girit kökenliydi. İzmir Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı.

1963 yılında ilk eşi Yalçın ile evlenerek İstanbul’a taşınan Aksoy, kısa süre sonra bu evliliğini noktaladı. İkinci evliliğini gazeteci Tunca Aksoy ile yaptı. Bu evlilikten 1974 doğumlu Zeynep isminde bir kızı oldu. ABD’de yaşayan Zeynep, müzik eğitiminin ardından sahne yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Gazeteci Tunca Aksoy’un 1979’da karaciğer hastalığından hayatını kaybetmesinin ardından ekonomik zorluklarla karşılaşan Ece Aksoy, farklı işlere yöneldi. Sigorta emekliliği bulunmasına rağmen geçimini sağlamakta zorlanan Aksoy, bir süre hediyelik eşya üretip sattı. Daha sonra Egemen Bostancı’nın referansıyla Hürriyet gazetesi için üç yıl boyunca fotoroman prodüksiyonu yaptı.