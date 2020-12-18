Ece Üner ve Nevşin Mengü'den Ebubekir Sofuoğlu'na tepki

Bir televizyon kanalında üniversiteler için 'fuhuş evleri' ifadelerini kullanan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na tepkiler sürüyor.

Gazeteci Ece Üner, Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler ile ilgili açıklamalarının ardından, "Üniversiteler fuhuş evi diyen Sofuoğlu üniversitede profesördür. Üniversiteler fuhuş evi ise o halde Sofuoğlu kendisini ne olarak itham etmiştir? Bu gibi adamların görülmesi için illa bu derece çıkıp saçmalaması mı lazım? Bu zihniyetiyle buralara nasıl geldi?" ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü ise "Haksız yere suçlanıyorum. Ben üniversite demedim, apartlar dedim' diyor. Velev ki apartlar olsun Sayın Sofuoğlu; kime ne sizin, nerde, kiminle kimin seks yaptığından. Yani, siz bunu saymakla mı görevlendirildiniz? Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar. Devletin görevi, hocanın görevi, öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? 'Öğrenciler derse katılmıyorlar' diyor, bu beyefendinin öğrencisiyseniz gitmeyin çocuklar zaten o derslere, öğreneceğiniz bir şey yok bu kafalardan." sözleriyle Ebubekir Sofuoğlu'na tepki gösterdi.