Eczacılardan miting kararı

ANKARA (DÜNYA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB) kamuda taleplerinin karşılıksız kaldığını belirterek eylem kararı aldı. TEB Başkanı Arman Üney, 54 bölge eczacı odası yöneticileriyle birlikte yaptığı açıklamayla 16 Ekim günü Ankara’da büyük bir miting düzenleyeceklerini açıkladı. TEB en son eylemini 14 yıl önce yapmıştı. Arman Üney, 25 Eylül’ün Dünya Eczacılar Günü olduğunu hatırlatarak, bu yılın temasının “daha sağlıklı bir dünya için eylemde birleşmiş bir eczacılık” olarak belirlendiğini bildirdi.

“Eczaneler “şimdilik” açık, sonra ne olur bilmiyoruz”

Arman Üney, eylem açıklamasında kamunun birinci basamakta halka en yakın sağlık hizmeti veren kuruluşların eczaneler olduğunu ve salgın döneminde kesintisiz hizmet sunduklarını hatırlattı. Gelinen ekonomik ortamda eczane ekonomilerinin bozulduğunu vurgulayan Üney, “Biz bu sene eczacılık gününü bayram havasında kutlayamıyoruz ama tam da temasına uygun bir şekilde mesleğimize sahip çıkıyoruz. Çünkü mesleğimiz ekonomik tehdit altında. Bugün en temel işletme giderlerimizi dahi karşılayamadan, ecza depolarına olan borçlarımızı krediyle kapatarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Onun için “şimdilik” kaydıyla açığız diyoruz, çünkü yarın ne olacağını biz de bilmiyoruz” dedi.

Sağlık sistemi ve ilaç sunumuna yönelik çok sayıda öneri geliştirdiklerini ancak bunun kamu tarafından dikkate alınmadığını belirten Üney, sorunlarına yönelik adımların da yetersiz kaldığını kaydetti. Eczacılık mesleğinin devamı, hastalar adına eylem kararı aldıklarını belirten Arman Üney, mitinge eczacılar, eczane çalışanları, öğrenciler ve aileleriyle birlikte katılacaklarını kaydetti.

Eczacıların talepleri

Basın açıklamasında, eczaneler ve eczacılar için taleplerini tekrarlayan Arman Üney bu kapsamda; eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi, barem sisteminin kaldırılması, ilaç yokluklarının önlenmesi, kamuda çalışan eczacıların mali durumlarının iyileştirilmesi, plansız, akademik ve altyapı eksiklerine rağmen açılan fakülte açılmaması taleplerini sıraladı.

Fiyat farkı ödemeden alınan ilaç kalmadı, eczacılara meslek hakkı ödenmeli

Eczanelerden genel sağlık sigortası kapsamında alınan ilaçlara yönelik olarak, “neredeyse fiyat farkı çıkmayan ilaç kalmadı” ifadesini kullanan Arman Üney, fiyat farklarının da her geçen gün arttığını vurguladı. Üney, “Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarına dur diyoruz” dedi.

Üney ayrıca meslek hakkı ödemesi ve eczacıların sağlık hizmeti sunumuna dahil edilmesine yönelik taleplerini de öne çıkararak, “Bizler kronik hastalık takibi, aşılama hizmetleri gibi pek çok hizmet ile sağlık sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir modelin başlatılmasını ve eczacılar olarak bu hizmetlerin karşılığında meslek hakkı verilmesini istiyoruz. Mesleğimize yapılan haksızlıklara dur diyoruz” diye konuştu.