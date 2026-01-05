Eda Ece öldü mü, yaşıyor mu? Eda Ece sağlık durumu nasıl?
Oyuncu Eda Ece ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada ünlü ismin öldüğü söylentileri ortalığı karıştırdı. Ece'nin son zamanlarda ekranda olmaması da dedikoduları artırdı. Peki bu iddia doğru mu?
Buğrahan Tuncer ile 2023 yılından bu yana evli olan 35 yaşındaki Eda Ece'nin öldüğü iddia edildi. Sosyal medya mecralarında bu iddia peş peşe dile getirildi. Magazin dünyasını yakından takip eden vatandaşlar bu söylentilerin doğrulunu araştırmak adında "Eda Ece öldü mü, yaşıyor mu" sorusunu yöneltiyor.
Eda Ece öldü mü?
Ünlü oyuncu Eda Ece'nin öldüğü iddiası tamamen gerçek dışı. Ece yaşıyor ve sağlık sorunu yaşamıyor.
Ünlü oyuncu geçen günlerde Go Türkiye etkinliğinde boy göstermişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ