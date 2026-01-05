Eda Ece öldü mü, yaşıyor mu? Eda Ece sağlık durumu nasıl?

Buğrahan Tuncer ile 2023 yılından bu yana evli olan 35 yaşındaki Eda Ece'nin öldüğü iddia edildi. Sosyal medya mecralarında bu iddia peş peşe dile getirildi. Magazin dünyasını yakından takip eden vatandaşlar bu söylentilerin doğrulunu araştırmak adında "Eda Ece öldü mü, yaşıyor mu" sorusunu yöneltiyor.

Eda Ece öldü mü?

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin öldüğü iddiası tamamen gerçek dışı. Ece yaşıyor ve sağlık sorunu yaşamıyor.

Ünlü oyuncu geçen günlerde Go Türkiye etkinliğinde boy göstermişti.