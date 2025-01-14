'Edip Akbayram öldü' iddialarına kızı Türkü'den açıklama

75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında tekrardan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken dün ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ancak dün akşam sosyal medyada, Edip Akbayram’ın vefat ettiğine dair bazı iddialar yayıldı.

Kızı Türkü'den açıklama geldi

Bu iddialara, ünlü sanatçının kızı Türkü Akbayram’dan açıklama geldi. Türkü Akbayram, “Sağlık durumu her geçen dakika iyiye gidiyor. Yarın (bugün) uyandırılması bekleniyor” şeklinde açıklama yaptı.

Edip Akbayram kimdir?

Türk halk müziği ve özgün müzik türlerinde birçok unutulmaz esere imza atan Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep'te doğdu.

Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun olan Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi.

İlk plağı "Kendim ettim kendim buldum"

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. 1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının bu evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı var.