Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis cezası verildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi bir içkili restoranda, sahnede şarkı söylediği sırada çekilen görüntüler gerekçe gösterilerek açılan davanın 5. duruşması Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Gürkan duruşmaya katılmazken vekili Avukat Harika Taybıllı salonda hazır bulundu.

Savcılık Gürkan'ın cezalandırılmasını isterken, Avukat Taybıllı daha önceki savunmasını tekrarladı, yazılı beyanını celse arasında sunduğunu belirterek müvekkilinin beraatını istedi. Karar için verilen aranın ardından duruşma hakimi, Başkan Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasından 2 ay 15 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İkinci soruşturmadan dava açılmıştı

Recep Gürkan 15 Temmuz gecesi bir içkili restoranda elinde kadeh ile çekilen görüntüler nedeniyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmış, ancak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. Ancak aradan geçen zaman içinde aynı konu ile ilgi olarak yeni bir soruşturma başlatılmış ve Gürkan hakkında düzenlenen iddianame Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açılmıştı.