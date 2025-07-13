Edirne Keşan'da orman yangını! Ekipler seferber oldu
Edirne’nin Keşan ilçesi Susamdere mevkisinde çıkan orman ve anız yangınına, havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, çevredeki tarım arazileri ve yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Malkara ve Keşan Orman İşletme Müdürlükleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sürerken, yangına 2 helikopter ve 2 uçakla da havadan destek veriliyor.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Susamdere mevkisinde çıkan orman ve anız yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazileriyle birlikte ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye Malkara ve Keşan Orman İşletme Müdürlükleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.
2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor
Karadan arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale edilirken, havadan ise 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek sağlanıyor.
Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları yönünde bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.