Edirne nüfusa oranla en çok COVID-19 aşısı yapılan il oldu

Vali Canalp, Keşan Aşı Merkezi'ni ziyaret etti. Edirne'de salgınla mücadelede aşılamanın nüfusa oranla oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, kaymakamlıklarımız hepimiz el ele vererek gösterdiğimiz bu yoğun çaba sonunda şu anda 100 bin kişiye düşen aşılama oranlarında Edirne Türkiye'nin birinci ilidir. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Bu birincilik, aradaki mesafe biraz daha açılmak suretiyle devam ediyor.

Amacımız birinci olmak değil, bizim amacımız mümkün mertebe daha çok vatandaşımızı aşılamak suretiyle hastaneye, yoğun bakıma düşen, entübe edilen insan sayımızı azaltmak ve can kayıplarını da olabildiği kadar minimize etmektir."

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilerde Edirne'nin vaka sayılarında önemli düşüşler olduğunu ve düşük riskli iller (mavi) kategorisine geçiş yaptığını anımsatan Vali Canalp, şöyle devam etti:

"Duyarlılık göstererek kendilerini, ailelerinin diğer üyelerini ve bütün toplumu korumak noktasında güzel örnek teşkil eden bütün Edirnelilere içten teşekkürlerimi sunuyorum. Edirne, Türkiye'de ilk 5 il sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. İlk 5'te olan diğer iller Çukurova bölgesindeki Hatay, Adana, Osmaniye ve Mersin gibi iller. Çukurova'nın ortasında dördüncü sırada olan Edirne var ama bu bir yarış değil. Geçen yaz döneninde 100 bin nüfusa göre Edirne en az vaka çıkan ildi. Önemli olan vaka sayılarının az olması kadar bunun sürekliliğidir. İnsanlarımızın tedbirlere maksimum düzeyde devam ediyor olmasıdır. Toplumsal duyarlılığımızın sürekliliğidir. Bütün Edirnelilerden istirhamım bugüne kadar sergilemiş olduğumuz duyarlılığımızı mutlaka devam ettirelim." ​​​​​​