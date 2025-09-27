Google Haberler

Edirne ve Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu: 11 kişi yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eski köyünde hudut birlikleri tarafıdan askeri yasak bölgede denetim yapıldı. Denetimde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde de Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

