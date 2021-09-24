Edirne'de 8 köyde 'mavi dil hastalığı' karantinası

Edirne'de, küçük baş ve büyük baş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığı nedeniyle 8 köyde hastalığın yayılmasını önlemek için karantina uygulanıyor.

Kentteki bir köyde besiciler, kan emen sineklerle bulaşan sığırların yanı sıra diğer geviş getirenlerde de görülen viral enfeksiyöz bir rahatsızlık olan mavi dil hastalığından şüphelenince durumu Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gidip hayvanlardan örnek alan ekipler, gerekli aşı ve tedavi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mavi dil hastalığı görülen köylerde ve 10 kilometre çevresinde yer alan köylerde karantina başlatıldı. Buna göre, Azatlı, Abalar, Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerine hayvan giriş-çıkışı geçici süreyle durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri hastalığın kontrol altında olduğunu belirtti.

Öte yandan Havsa Belediyesi de söz konusu köylerden getirilen hayvanların bölgenin önemli hayvan pazarlarından Havsa Belediyesi Hayvan Pazarı'na alınmayacağını duyurdu.