Edirne'de Adalet Anıtı ateşe verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada 3 Şubat saat 23.55 sıralarında Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını tamamen söndürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki şüpheli tespit edilmiş ve savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir." denildi.

"Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, anıtta incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kundaklandığını söyledi.

İtfaiyenin alevleri kısa sürede söndürdüğünü belirten Becan, "Emniyet Müdürlüğümüz ile dirsek temasındayız. İki kişi gözaltına, üçüncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Uzunköprü Belediyesi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz." dedi. .

Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli ve Adalet Anıtı'nda nöbet tuttuklarını aktaran Becan, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünü bu alana yapacaklarını kaydetti.

İlçe sakinleri de anıta gelerek olaya tepki gösterdi.

Öte yandan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde elinde bir madde taşıyan şüpheli, anıta yaklaşarak ateşe veriyor.