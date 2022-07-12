Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
AA
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Yıldırım Bayezid Mahallesi Kapıkule Sınır Kapısı istikameti Çaytepe bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın bölgedeki bir siteye ulaşmadan kontrol altına alındı. Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
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