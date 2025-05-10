Edirne’de deniz suyuna karşı önlem: Meriç Nehri’ne set çekildi

Edirne’nin İpsala ilçesinde, Meriç Nehri’nin debisinin düşmesi nedeniyle deniz suyunun nehre karışmasını önlemek için erken müdahale yapıldı. Her yıl çeltik sezonu öncesi oluşturulan kum set bu yıl mevsimden önce tamamlandı.

İpsala Kaymakamlığı, çiftçilerin tuzlu su nedeniyle zarar görmemesi amacıyla Meriç Nehri’nin Ege Denizi’ne döküldüğü boğaz kısmına kum set ördü. Özellikle İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan bu setle, tuzlu deniz suyunun ürünlere ulaşması engellenecek.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çiftçilerin talepleri doğrultusunda önlemlerin erken alındığını vurgulayarak, “Meriç Nehri’nde her yıl oluşturduğumuz seti bu kez daha erken tamamladık. Amacımız, deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engelleyerek tarım arazilerini korumak. Bu set, stabilize malzemeyle desteklenecek ve hızlı malzeme tedariki sağlanacak. Çiftçimiz için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Bereketli bir sezon diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği ile çeşitli sulama kooperatiflerinin yer aldığı bir komisyonun kurulacağı ve günlük değerlendirmelerle su riskinin takip edileceği belirtildi.