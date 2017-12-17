Edirne'de dere taştı, karayolu trafiğe kapandı
Edirne'de Oğlulpaşa Deresi'nin taşması sonucu Edirne-Kırklareli karayolu trafiğe kapandı.
Edirne'de Oğulpaşa Deresi'nin taşması sonucu Edirne-Kırklareli karayolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sağanak nedeniyle, Edirne-Kırklareli karayolunun 11 kilometresinden geçen Oğulpaşa Deresi taştı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Edirne-Kırklareli arası ulaşımın sağlandığı D-20 karayolunu 4. kilometreden itibaren trafiğe kapadı.
D-20 karayolunun geçtiği İskenderköy mevkisine güvenlik amacıyla şerit çeken ve dubalar koyarak yolu kapatan ekipler, Kırklareli'ye gidecek araçları Havsa ve Babaeski yoluna yönlendirdi.
Bu arada İskenderköy mevkisindeki ekili alanlar da taşkından zarar gördü. Taşkın nedeniyle alçak kotta bulunan bazı evlerin bahçelerini ise su bastı.
Kaynak: AA