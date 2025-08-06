Edirne'de orman yangını! Müdahale sürüyor
Edirne'nin Keşan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Edirne'nin Keşan ilçesi Sivritepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne Belediyesi, DSİ, İl Özel İdaresi ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye gönderildi.
Çalışmalara 5 söndürme uçağı ve 3 helikopter de destek veriyor.