Edirne’de son 65 yılın en kurak dönemi

Edirne, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Kentteki göletlerde su seviyesi ciddi oranda azalırken, hem tarımsal üretim hem de günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Göletlerde alarm

Lalapaşa ilçesindeki Lalapaşa Göleti ve Büyüköğünlü köyündeki Büyüköğünlü Göleti, haziran ayından bu yana yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklar nedeniyle su kaybı yaşıyor. Tarımsal sulama ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletlerdeki seviyenin hızla düşmesi dikkat çekiyor.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, bölgede şiddetli bir kuraklık yaşandığını vurgulayarak, iklim değişikliğinin etkilerinin açıkça hissedildiğini söyledi.

Öztürk, “Bu yıl çok az yağış aldık. Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Yaz aylarında 40 derecelerin üzerini gördük. Bunun üretime etkilerini yaşadık, ayçiçeği ve buğdayda verimler düştü” ifadelerini kullandı.

Su sıkıntısı büyüyor

Kuraklık nedeniyle göletlerin yanı sıra bazı köylerde içme suyu sıkıntılarının başladığını aktaran Öztürk, çiftçilerin hayvanlarına tankerlerle su taşıdığını belirtti.

Öztürk, “Lalapaşa ve Büyüköğünlü göletlerinde su seviyesi azaldı. Diğer köylerdeki göletlerde ise yüzde 80’e yakın kurumalar yaşanıyor. Eğer yeterli yağış almazsak üretimin yanında ciddi içme suyu sıkıntıları da yaşayacağız” dedi.

Öztürk, hem tarımsal üretimde hem de günlük yaşamda su tasarrufu çağrısında bulundu.