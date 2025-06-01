Edirne'de tarihi eser operasyonu: Neoklasik döneme ait heykel ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin yürüttüğü ortak çalışmayla, Manisa’dan Edirne’ye doğru hareket eden bir otomobil takibe alındı. Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, çarşafa sarılı halde yaklaşık bir metre uzunluğunda başsız mermer kadın heykeli bulundu.

Ele geçirilen tarihi eser, incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi. İlk incelemeye göre eserin, 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının karakteristik özelliklerini taşıdığı ve dönemin önemli eserlerinden biri olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.