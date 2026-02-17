Edis gözaltına mı alındı? Neden yakalama kararı çıkarıldı?

Bugün uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga gerçekleşti. Birçok ünlü gözaltına alındı ve bazıları için de yakalama kararı çıkarıldı. Edis için de yakalama kararı çıkarılırken vatandaşlar son durumu öğrenmeye çalışıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı.

Edis için de yakalama kararı çıkarılırken bu isimler için "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlaması yapılıyor.