Edremit Körfezi depremi sonrası 'deprem fırtınası' uyarısı! 'Marmara da stres biriktiriyor'

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre dün akşamdan beri Ege Denizi'nde çok sayıda deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 5,3 büyüklüğünde Edremit Körfezi'nde kayda geçti. Daha sonra yine körfezde en büyüğü 3 olmak üzere altı sarsıntı daha yaşandı. Uzmanlar depremi yorumladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgede 7 büyüklüğüne kadar deprem görülebileceğini belirtirken, dünkü sarsıntının daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini ifade etti.

Ege depremleri nereleri etkileyebilir?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın aktardığına göre bölgedeki fay İzmir, Çeşme ve Foça çevresini etkileyebilir. Buna karşın Ercan, İzmir'de ciddi bir sıkıntı görünmediğini dile getirdi.

İstanbul ve Marmara bölgesine deprem uyarısı!

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun güney kolunda meydana geldiği bilgisini verdi.

Edremit Körfezi'nde 1944'te 6,8'lik deprem olduğunu belirterek "Marmara bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Deprem fırtınası!

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Edremit Fayı'nın kayma hızının düşük , deprem üretme aralığının da geniş olduğunu kaydetti.

"Yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur" diyen profesör, küçük depremlerin 'deprem fırtınası' yaşatabileceğini kaydetti.