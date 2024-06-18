Edremit'in sahil güvenliği, 'Martı Timleri'ne emanet

Çevik Kuvvet Timi Amirliği bünyesinde 'Martı Timleri' olarak adlandırılan ikişer kişiden oluşan iki bisikletli polis ekibi, eğitimlerinin ardından göreve başladı.

Özellikle araç trafiğine kapalı Akçay Kordonu ve Altınkum plaj bölgesi ile parklarda 'Polis' yazılı siyah elektrikli bisikletleriyle gezen, açık mavi renkli üniformaları ve beyaz renkli kasklarıyla dikkati çeken 'Martı Timleri', diğer polis birimleriyle koordineli çalışıyor. Şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan timler, yaz sonuna kadar görevlerini sürdürecek.

İnsanlar güvende olduğunu hissediyor

Timlerin göreve başlamasıyla ilgili açıklama yapan vatandaşlardan Barış Karabudak bisikletli polislerin, sahil bölgesinin güvenliği için önemli olduğunu anlattı. Kumsala eşyalarını rahat şekilde bırakıp denize girebildiklerini kaydeden Karabudak, "Polis teşkilatının gün geçtikçe ilerlemesi, bu tür uygulamanın olması bizler için çok güzel. Sahil kenarlarına onları görmek hoş, güzel. İnsanlar güvende olduğunu hissediyor" ifadesini kullandı.