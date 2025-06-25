Efsane yatırımcı Buffett'ın dikkat çeken beslenme tarzı: 6 yaşındakiler gibi yiyorum...

Dünyanın en etkili yatırımcılarından biri olarak kabul edilen ve yıl sonunda Berkshire Hathaway’in CEO'luk görevini bırakmaya hazırlanan Warren Buffett yalnızca yatırımlarıyla değil yeme alışkanlığıyla da dikkat çekiyor.

94 yaşındaki yatırım dehası Buffett, sağlıksız beslenme tercihleriyle sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalar, onun yeme alışkanlıklarını net şekilde ortaya koyuyor.

6 yaşındakiler gibi besleniyor

Buffett yeme alışkanlığına dair yaptığı bir açıklamada, en düşük ölüm oranlarının 6 yaş grubunda olduğuna dikkat çekerek "O yüzden altı yaşındakiler gibi yemeye karar verdim” ifadelerine yer vermişti.

Buffet başka bir açıklamasında ise "Eğer biri bana hayatım boyunca sevdiğim şeyleri yemek yerine brokoli ve birkaç başka şeyden başka bir şey yemezsem fazladan bir yıl yaşayacağımı söyleseydi, hayatımın sonundan bir yıl al ve sevdiğim şeyleri yememe izin ver derdim" demişti.

94 yaşında olan Buffett, günde beş kutu Coca-Cola, piyasa ruh hallerine göre McDonald's kahvaltıları ve hiç egzersiz yapmadan yaşamaya devam ediyor.

İşte Buffet'ın yıllardır değişmeyen yeme alışkanlığı...

Sabahları McDonald’s yiyor, seçimini piyasa belirliyor

Düzenli olarak evinden ofisine giderken McDonald’s’a uğrayan Buffet, yalnızca damak zevkine göre değil piyasanın o günkü performansına göre kahvaltısını seçiyor.

Eğer piyasa güçlü ise 3.17 dolarlık bacon, yumurta ve peynirli bisküvi tercih ediyor. Eğer piyasa düşüşteyse 2.61 dolarlık iki sosisli sandviç yiyor.

Buffet bu durumu, 'Becoming Warren Buffett' belgeselinde "Sabahları tıraş olurken eşime ‘Ya 2,61 dolar, ya 2,95 dolar ya da 3,17 dolar’ diyorum. Ve bu miktarı yanımdaki [arabadaki] küçük bardağa koyuyor" diye açıklıyor.

Buffet, "Kendimi pek de zengin hissetmediğimde, iki sosis sandviçi olan 2,61 doları tercih edebilirim" diyor.

5 kutu Coca-Cola ve şekerlemeler tüketiyor

Buffett günde yaklaşık 5 kutu Coca-Cola içiyor. Bu alışkanlığı, yatırım yaptığı Coca-Cola şirketine duyduğu bağlılıkla da örtüşüyor.

Milyarder yatırımcı gün içinde normal kola, akşamları ise Cherry Cola içmeyi tercih ediyor.

Genellikle Coca-Cola içeceklerin yanı sıra atıştırmalık olarak See’s Candies şekerlemeleri, Dairy Queen dondurması, patates cipsi, kurabiye tercih ediyor.

Mutluluk ve sağlık ilişkisi kuruyor

Sağlıksız beslenmesi çokça eleştirilen Buffet, mutluluğun sağlıklı bir ömürle ilişkili olduğuna inandığını ifade ediyor.

Buffet, bu beslenme tercihlerinin ona mutluluk verdiğini ve bu sayede sağlığını desteklediğini belirtiyor.

Fast-food temelli beslenen yatırımcı ayrıca hiç egzersiz de yapmıyor.