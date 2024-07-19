EGD’den DÜNYA Gazetesi’ne tasarım ödülü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Başka­nı Nail Olpak, Anadolu Aslan­ları İş Adamları Derneği (AS­KON) Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ke­mal Akar ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve EGD Yönetim Kurulu Başkanı Re­cep Erçin’in açılış konuşma­larını yaptığı törende 13 dal­da ödül verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da törene gön­derdiği mesaj okundu. Bakan Bolat, mesajında, Türkiye’de­ki ve dünyadaki ekonomik ge­lişmelerin nabzını tutan, mes­leğe olan tutkuları sayesinde hazırladıkları güçlü haber içe­rikleriyle kamuoyunu aydınla­tan basın mensuplarının çaba­sının kendilerine de önemli bir güç kattığını belirtti.

Törende Barış Bektaş Gra­fik Tasarım Özel Ödülü’nü “Doğalgaz Diplomasisi” ha­ber tasarımı ile Dünya Gaze­tesi’nden Ersin Tekkol aldı. Tekkol’a ödülünü DEİK Baş­kanı Nail Olpak verdi. Nezih Demirkent Özel Ödülü’ne ise “İsrail, Gazze’nin enerji kay­naklarını da ‘işgal’ ediyor” ha­beri ile layık AA Enerji Haber­leri Başmuhabiri Murat Te­mizer’e layık görüldü.