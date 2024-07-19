EGD’den DÜNYA Gazetesi’ne tasarım ödülü
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin kazananları törenle açıklandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin’in açılış konuşmalarını yaptığı törende 13 dalda ödül verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da törene gönderdiği mesaj okundu. Bakan Bolat, mesajında, Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin nabzını tutan, mesleğe olan tutkuları sayesinde hazırladıkları güçlü haber içerikleriyle kamuoyunu aydınlatan basın mensuplarının çabasının kendilerine de önemli bir güç kattığını belirtti.
Törende Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü’nü “Doğalgaz Diplomasisi” haber tasarımı ile Dünya Gazetesi’nden Ersin Tekkol aldı. Tekkol’a ödülünü DEİK Başkanı Nail Olpak verdi. Nezih Demirkent Özel Ödülü’ne ise “İsrail, Gazze’nin enerji kaynaklarını da ‘işgal’ ediyor” haberi ile layık AA Enerji Haberleri Başmuhabiri Murat Temizer’e layık görüldü.