EGD’den DÜNYA’ya iki ödül

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından verilen 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatta 200 milyar doların üzerine doğru gidiş yaşandığını belirterek, "2021 rekorların kırıldığı bir yıl olacak. Bundan sonra ihracatımız ikili rakamlar üzerinde konuşulacak." dedi.

Bu dönemde kendilerine verdiği destek için basın mensuplarına teşekkür eden Gülle, bu güzel haberlerin oluşmasında emeği geçen bütün ihracatçılara şükranlarını sunduğunu bildirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ekonomi basınının öneminden bahsederek, "Herkes ekonomi gazetecisi olamaz bunun için beşeri sermaye, eğitim, tecrübe çok önemli. Ülkemiz 20 yıldır üst üste büyüme sağladıysa bu sizlerin de sayesinde oldu." dedi.

Şehir ekonomilerinin anlatılmasında basının önemine değinen Şahin, "Artık sosyal ve kültürel belediyecilik, şehir ekonomileri çok önemlidir. Şehrinizi ekonomiden ekolojiye geçirebiliyorsanız, şehrinizi dirençli, güvenli, sağlıklı kılabiliyorsanız şehrinizi yeni dünyaya hazırlamışsınız demektir." diye konuştu.

Şahin, Gaziantep ekonomisi için yaptıkları faaliyetleri anlatarak, sanayide yüksek teknolojiye ve yeşil sanayiye geçme konusundaki projelerinden ve isteklerinden bahsetti.

"Türkiye'nin ekonomik gücünde ekonomi basınının büyük payı var"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da bugün İstanbul Gazetesi olarak haftalık yayınlamaya devam ettikleri gazetenin ilk sayısının 5 Ocak 1884'te basıldığını anımsatarak, ekonomi basınının tarihsel bir parçası olduklarını söyledi.

Bu gazetenin dijital arşiv çalışmasının tamamlandığını kaydeden Kuralay, "Önümüzdeki günlerde ekonomi tarihimize ışık tutacak bu projenin tanıtımını yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Ülkesi ve kurumu adına gecesini gündüzüne katarak başarılara imza atan isimlerin tebrik edilmesi ve teşvik edilerek ödüllendirilmesi gerektiğini dile getiren Kuralay, ödül alanların başarılarının devamını diledi.

Kuralay, "Dünyanın her ülkesiyle ticaret yapıyorsak, yaptığımız gemiler ve yatlar dünyanın her denizinde yelken açabiliyorsa, her coğrafyasında şirketlerimiz inşaat projeleri alabiliyorsa, dünyanın en büyük ekonomileri içinde yer alabiliyorsak bu gücün içinde ekonomi basınımızın büyük bir payı olduğunu teslim etmemiz gerekir. Hedeflediğimiz güven ve istikrar ivmesinin 'etkili bir ekonomi basını' ile her geçen gün artarak yükseleceğine tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

"Bu yıl çok değerli haberler vardı"

EGD Başkanı Celal Toprak, etkinliği çok önemsediklerini belirterek, 800 üyenin bir yıl içinde yaptığı kendi haberleriyle başvurduğunu söyledi.

Jürinin haber seçiminde çok titiz davrandığını ve uzun süren değerlendirmelerin yaşandığını dile getiren Toprak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O ödüller analarının ak sütü gibi onlara helal olsun anlamında verilen ödüller. Medyadaki gelişmelerde ödül alacak haberlerin olmasını da çok önemsiyoruz. Hepimiz biliyoruz, yabancısı değiliz, birtakım erozyonlar yaşıyoruz. Ödül alacak haberlerin sayısının çok olması fazlasıyla önemli. Bu yıl ödül vermekte çok zorlandık. Çok fazla değerli haber vardı."

13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri

Bir yıl içerisinde yapılan haberlerin değerlendirildiği organizasyonda, dallara göre ödül kazananların isimleri, kurumları ve ödüle layık görüldüğü haber başlıkları şu şekilde:

Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) - Kerim Ülker - DÜNYA (Suudi Arabistan'da Türk Malına Ambargo)

Sinan Sayrugaç Anısına Ekonomi Haberi (İnternet) - Çiğdem Yücesoy Subaşı- Dunya.com (Hisar'ın Patronu: Fabrikayı Borçlara Karşılık Bankaya Bıraktık)

Fatma Şahin - Çiğdem Yücesoy Subaşı

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Nilgün Çavdar- Inbusiness (Dünyayı Kurtaracak Türk)

Köşe Yazarı - İbrahim Kahveci - Karar, Yaşar Süngü - Yeni Şafak

Ekonomi Programı (Televizyon) - Berfu Güven - Ntv Çarşı Pazar

Ekonomi Programı (Radyo) - Seyfi Akil - Radyo Gedik - Cüneyt Dirican - St Endüstri Radyo

Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Betül Alakent - Sabah - (Türkiye'yi Tek Geçeriz)

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Nadide Büşra Kaynak - Refleks (Tekrar Kullanıma Evet Tek Kullanımlığa Hayır), Leyla Özekşi Polat- Gaziantep 27 (Ödüllü Zeytinyağcı Kral Çıplak Dedi)

Jüri Teşvik Ödülü - Merve Yılmaz - Para Dergisi (Yeni Umudumuz Kozalak)

Jüri Özel Ödülü - Sibel Atik - Ekonomist (İş Dünyası Yeşil Vergilere Hazırlanıyor)

Nezih Demirkent Özel Ödülü - Faruk Türkoğlu

Namık Ahıska Özel Ödülü - Hülya Çaylak Yaylı - Posta (Gündelikçi Kadınların Derdi Büyük)

Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Gamze Bal- Cumhhuriyet (Tarım 65 Yaş'a Takıldı) -

Esen Salihoğlu Özel Ödülü - Emre Eser - Hürriyet (Karaköy'de Bot Pazarlığı)

Barış Bektaş Özel Ödülü - Özgül Öztürk - Akşam (Pandemide Sahte Psikolog Patlaması)