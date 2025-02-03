Ege beşik gibi sallanıyor: Son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem oldu
Ege Denizi'nde, 1-3 Şubat'ta en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı tespit edildi. Dün saat 15.55’te Santorini Adası yakınlarında 4,8, 20.41'de 4,5, 20.45'te 4,4 büyüklüğünde yeni sarsıntılar kaydedildi. Turistik Santorini Adası’nda etkinlikler iptal edildi, eğitime bir gün ara verildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.
Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti.
Son olarak merkez üssü Ege Denizi olan saat 20.41'de 4,5 ve saat 20.45'te 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.